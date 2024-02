Berlin. Christina Stürmer feiert Bühnenjubiläum. Was die Sängerin in ihren Anfängen nervte und warum sie so dankbar ist für ihren Partner.

Christina Stürmer ist die wohl erfolgreichste österreichische Pop-Rock-Sängerin im deutschsprachigen Raum. Zahlreiche Meilensteine verzeichnet die Linzerin in ihrer Karriere: Seit ihrer Teilnahme in der Castingshow „Starmania“ im Jahr 2003 verkaufte die 41-Jährige mehr als 1,9 Millionen Tonträger, stiftete den Soundtrack zur RTL-Serie „Alles was zählt“ und landete bei „The Masked Singer“ als Heldin auf dem dritten Platz.