Berlin. Schauspieler Carl Weathers ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Berühmt wurde er neben Sylvester Stallone mit seiner Rolle in Rocky.

Der US-amerikanische Schauspieler Carl Weathers ist im Alter von 76 Jahren gestorben. „Mit großer Trauer geben wir das Ableben von Carl Weathers bekannt. Er ist am Donnerstag, dem 1. Februar 2024, friedlich im Schlaf gestorben“, teilte seine Familie mit.

Der ehemalige American-Football-Spieler wurde an der Seite von Rocky-Legende Sylvester Stallone bekannt. In ersten vier der Boxer-Filme verkörperte er die Figur des Apollo Creed.

Carl Weathers: Zunächst Sportler, dann Schauspieler

1948 in New Orleans zur Welt gekommen, machte er zunächst als Sportler Karriere, spielte zeitweise sogar in der Profi-Footballliga NFL. 1976 schaffte er dann seinen Durchbruch im ersten Rocky-Film. Auch an der Seite von Arnold Schwarzenegger war er im Film Predator zu sehen.

fmg