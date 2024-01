Ulm. Die Polizei hat am Abend in Ulm eine Geiselnahme beendet: Nach mehreren Schüssen gab der Täter auf. Alle blieben unverletzt.

Unblutiges Ende einer dramatischen Geiselnahme: In Ulm hat die Polizei am Freitagabend einen Mann festgenommen, der mehrere Menschen in seine Gewalt gebracht hatte. Gegen 19 Uhr hatte er zunächst vier Menschen mit Waffengewalt in einem Starbucks-Café festgehalten. Gegen 20.20 Uhr verließ der bewaffnete Täter mit einer Geisel das Gebäude und flüchtete – dann griff die Polizei zu.

Nach Schüssen gab der Mann auf. Die Geisel blieb unverletzt. Zuvor hatte die Polizei den zentralen Münsterplatz in der baden-württembergischen Stadt gesperrt. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) war zur Stelle. Über den Täter und die Geiseln ist noch nichts bekannt.

Polizisten schickten Passanten vom Münsterplatz und sperrten das Gelände mit Flatterband ab. Das Stadthaus wurde geräumt. Dort hatte es am Abend eine Veranstaltung gegeben. (fmg/dpa)