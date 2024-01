Berlin. Laut Berichten ist Musikproduzent Frank Farian in seinem Apartment in Miami verstorben. Was zu seinem Tod bisher bekannt ist.

Frank Farian ist gestorben. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Familie. Bekannt wurde Farian als Milli-Vanilli-Macher und Schlager-Legende. Er wurde 82 Jahre alt. Laut „Bild“ sei Farian in seinem Apartment in Miami, USA, gestorben.

Farian gilt als erfolgreicher Musikproduzent und Sänger. Insgesamt verkaufte er mehr als 800 Millionen Tonträger. Er arbeitete mit zahlreichen bekannten Musikern zusammen, darunter Stevie Wonder und Meat Loaf.

Mehr dazu in Kürze.

fmg