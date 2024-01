Berlin. Ein verglühender Asteroid nahe Berlin sorgte Sonntagnacht für ein Spektakel am Himmel. Ging von dem Himmelskörper eine Bedrohung aus?

Gegen 1.32 Uhr leuchtete der Himmel kurz hell auf. Dann war die Show auch schon wieder vorbei. Ein kleiner Asteroid ist in der Nacht auf Sonntag westlich von Berlin beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglüht. Die NASA bestätigte den Eintritt auf X (vormals Twitter). „Kopf hoch: Kurz um 1:32 Uhr MEZ wird ein winziger Asteroid westlich von Berlin in der Nähe von Nennhausen als harmloser Feuerball zerfallen.“