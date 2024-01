Essen. In der ARD-Serie „Käthe und Ich“ macht ein Hund den Job des Psychologen. In der Folge „Der kleine Ritter“ taucht ein Kind auf, das nicht spricht.

Das fängt ja gut an. Klingeling. Und wer steht vor der Tür? Mama. Was sie nur will, fragt sich Sohn Paul. „Ich helf Euch“, sagt sie. Das leicht verzweifelte „womit?“ überhört sie mit mütterlicher Ignoranz.