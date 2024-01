Berlin. Die Krimireihe „Tatort“ ist Kult – aber auch realistisch? Eine Expertin macht den Fakten-Check und erklärt, wie die Polizei arbeitet.

Seit über 50 Jahren zieht die Fernsehreihe „Tatort“ Menschen in Deutschland vor die Bildschirme. Die Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen in rund 90 Minuten einen Kriminalfall von Anfang bis Ende. Aber was hat das eigentlich mit richtiger Polizeiarbeit zu tun?