Berlin. Die Schauspielerin verrät, was für eine Rolle sie emotional besonders stark forderte und welches verrückte Trinkspiel sie spielt.

Als Betreiberin eines Glamping-Hotels in Portugal hat Jessica Schwarz neues Glück gefunden. Doch in ihren Rollen als Schauspielerin stellt sich die 46-Jährige immer wieder düsteren Erlebnissen, so auch in den beiden neuen Folgen des „Schwarzwaldkrimis“ (am 2. und 3. Januar um 20.15 Uhr im ZDF). Manchmal wird ihr das Hotelidyll ohnehin zu viel. In diesem Fall hilft ihr unter anderem ein besonderes Ritual – das „Wodkawichteln“.