Berlin. Weihnachten fiel in Deutschland ins Wasser. Wo gibt es Hochwasser? Neben dem Dauerregen gibt es jetzt ein weiteres Problem.

Andauernder Regen und durchgeweichte Böden sorgen weiter für Hochwassergefahr in etlichen Gegenden Deutschlands. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiterhin vor Dauerregen in mehreren Regionen. Besonders stark vom Hochwasser betroffen war der Ort Windehausen (Kreis Nordhausen) in Thüringen.