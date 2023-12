Berlin. Yvonne Catterfeld fühlt sich in der Filmbranche häufig fremd. Hier verrät die Schauspielerin, wann ihre offene Art zum Problem wird.

Die Krimireihe „Wolfsland“ in der ARD war in den letzten Jahren eine wichtige Konstante im Leben von Yvonne Catterfeld. Auch zum Ende diesen Jahres ist die 44-jährige Schauspielerin und Sängerin mit zwei neuen Folgen im Fernsehen zu sehen. Sowohl am 25. Dezember um 20.15 Uhr als auch am 28. Dezember um 20.15 Uhr löst Catterfeld in ihrer Rolle als Viola Delbrück wieder Verbrechen.