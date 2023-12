Berlin. Gürtelschnallen aus Tschechien lassen Forscher rätseln: Was hat es mit dem Motiv auf sich? Zeigt es gar einen heidnischen Kult an?

Archäologen der Masaryk Universität entdeckten bei einer Ausgrabung in der Nähe des Dorfes Lány im Süden von Tschechien eine rätselhaft bronzene Gürtelschnalle, die auf einen bisher unbekannten heidnischen Kult hinweist. Der frühmittelalterliche Verschluss stammt aus dem 8. Jahrhundert n. Chr. und zeigt eine Schlange, die ein froschähnliches Wesen verschlingt. Motive, die in mehreren europäischen Mythologien vorkommen. In einer Studie, im „Journal of Archaeological Science“ veröffentlicht, stellten die Forscher ihre Untersuchungsergebnisse vor.