Los Angeles. Aliens werden auch immer dreister: Ein Ufo eskortiert den Jet von Joe Biden und sorgt für Wirbel. Oder ist es doch bloß ein Ballon?

Der Himmel ist klar, die Sicht ungestört. Gerade setzt ein Solitär unter den täglich Hunderten Flugzeugen zur Landung am Airport Los Angeles an: die „Air Force One“, die legendäre Exklusivmaschine von US-Präsident Joe Biden. Niemand darf ihr zu nahe kommen, außer natürlich den zwei F-35-Kampfflugzeugen, die zu ihrem Schutz im Luftraum patrouillieren.

Es ist der perfekte Slot für die „Planespotter“, für Menschen, die als Hobby Flugzeuge fotografieren. Aber die „Air Force One“ sollte an diesem 10. Dezember 2023 in der Filmmetropole nicht im Mittelpunkt stehen. Ein Ufo stiehlt Biden die Show.

Ufo steht für „unbekanntes Flugobjekt“. Tagein, tagaus werden solche Sichtungen gemeldet. Meistens Verwechslungen. Flugzeuge, Hubschrauber, Drohnen, Ballons, Satelliten, Sterne, Planeten, Meteoriten – sie alle werden Aliens zugeschrieben.

Auch interessant: Flugobjekte: Aussage von US-General sorgt für Wirbel

Air Force One: Viele fotografieren und filmen das Ufo

Beweise sind selten. Dieser Tag in Los Angeles ist die Ausnahme. Viele Menschen fotografieren oder filmen den bizarren Vorfall; im Livestream auf YouTube wird er verfolgt und kommentiert. Tatsächlich: ein unbekanntes Flugobjekt, wiewohl der unspektakulären Art. Eine kleine Kugel, keine Untertasse mit grünen Männchen. Die „Daily Mail“ stellte jetzt Fotos auf X ein.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Das Ding ist klein, weiß – oder doch silbrig? – und fällt nicht nur am Flughafen auf. Robert Wood geht mittags mit seinem Hund Gassi in Hollywood, als er ebenfalls eine Kugel sieht, die Richtung Norden – gen Burbank Airport – fliegt. „Es erregte meine Aufmerksamkeit, weil es ziemlich groß und weiß vor dem Blau des Himmels war“, erzählte der Filmregisseur der britischen Zeitung Daily Mail.

Ist die „Kugel“ vor der US-Präsidentenmaschine bloß ein Ballon?

Ob der Präsident den Vorfall bemerkte? Die „Daily Mail“ spottet, vielleicht interessierten sich ja Außerirdische für Bidens Spendenaktion für den Wahlkampf, den Grund seines Besuchs. Zeugen behaupten, das Ding habe sich nicht bewegt. Einer von ihnen, Chris Cullari, erzählt, ein Polizeihubschrauber habe die Kugel verfolgt, und hält sogar die Uhrzeit fest: 12.36 Uhr.

Eine ähnliche Kugel war im Juli 2022 von einer „Reaper“-Drohne des US-Militärs im Nahen Osten aufgenommen worden. Seinerzeit nahm man an, dass es sich um einen Ballon handeln könnte, der mit einem reflektierenden Material überzogen war.

Erst im Frühjahr war in den USA ein Ballon abgeschossen worden. Mal wurden chinesische Spionage, mal Aliens, mal Wetterballons vermutet. Sie waren ungleich größer als die Kugel, die über der Air Force One schwebte. Fragen bleiben. Wie schaffte sie es, in einen gesperrten Flugraum zu gelangen? Wer steckt hinter der Aktion? Geht es doch um ein Ufo?

Lesen Sie auch:Biden räumt ein: Abgeschossene Flugobjekte waren harmlos