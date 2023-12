Berlin. Der Opernsänger und Entertainer Gunther Emmerlich wurde 79 Jahre alt. In der DDR wurde der gebürtige Eisenacher zum Fernsehliebling.

Der Opernsänger und Moderator Gunther Emmerlich ist tot. Er starb überraschend am Dienstag im Alter von 79 Jahren zu Hause an Herzversagen, wie sein Management am Mittwoch mitteilte. Zuerst hatte der MDR berichtet. Seit 1972 lebte Emmerlich in Dresden. Von da an bis 1992 war er unter anderem Teil des Ensembles der Dresdner Semperoper.

Emmerlich studierte zunächst an der Ingenieurschule für Bauwesen in Erfurt, wandte sich dann aber der Musik zu und studierte fünf Jahre lang Operngesang an der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar. In der DDR wurde er zum beliebten Fernsehentertainer.

fmg/dpa