Berlin. Eine als Lebkuchenmann verkleidete Person hat in den USA versucht, in Häuser einzudringen – und für Panik bei den Anwohnern gesorgt.

Ein riesiger Lebkuchenmann hat in der US-amerikanischen Stadt Arlington im Bundesstaat Virginia für Angst und Schrecken bei den Anwohnerinnen und Anwohnern gesorgt. Medienberichten zufolge soll eine als Lebkuchenmann verkleidete Person versucht haben, in mehrere Häuser einzudringen. So berichtet etwa die „Washington Post“, dass die Person mit der eigentlich fröhlichen Weihnachtsverkleidung laut Polizei wohl die Tür eines Wohnhauses öffnen wollte. Als sie feststellte, dass diese verschlossen war, sei sie wieder gegangen. Zuvor soll der Lebkuchenmann mehrmals dabei gesichtet worden sein, wie er in der Straße auf- und abging.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Lebkuchenmann versetzt amerikanische Stadt in Angst: Hintergründe noch unklar

Dem Fernsehsender „WUSA9“ berichteten außerdem weitere Anwohnerinnen und Anwohner davon, dass der Lebkuchenmann sich ihrem Grundstück genähert habe. Eine Frau erzählte, sie habe die kostümierte Person aus dem Fenster heraus auf ihrem Grundstück gesehen. Mehrere Kameras von Türklingeln sollen demnach aufgezeichnet haben, wie sich der riesige Lebkuchenmann dem Eingang näherte und versuchte, die Tür zu öffnen. Geklingelt habe er laut dem Bericht allerdings nie. Ein Anwohner sagte gegenüber „WUSA9“, die Situation sei „wie ein Horrofilm“ gewesen. Die Hintergründe sind noch unklar. Laut Polizei sei der Fall offen.

csr