Berlin. Früher Punker, heute Veganer? Der Sternekoch Tim Raue über Fleischverzicht in der Ernährung als neue Rebellion und derbe Küchensprache.

Gerade zur Weihnachtszeit geht es immer wieder um das Thema Essen: Einer, der wissen muss, was schmeckt und was gut ankommt, ist SternekochTim Raue (47). Sein gleichnamiges Restaurant, das er 2010 gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Marie-Anne Wild in Berlin eröffnete, darf sich mit zwei Michelin-Sternen schmücken. Ein Gespräch mit dem Meisterkoch über den Wert einer guten Mahlzeit, die deutsche Esskultur und wie man sich durchboxt – als Gastronom und im Leben.