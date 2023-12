Berlin. Wie schütze ich mich vor Corona und anderen Viren? Virologen, Immunologen und Infektiologen erklären, wie sie ihr Verhalten anpassen.

Wir befinden uns mitten in einer neuen Corona-Welle. Auch sonst ist die Lage an der Virenfront angespannt. Rhinoviren etwa sind ebenfalls weit verbreitet. Wenn nicht bei sich selbst, beobachten viele derzeit typische Symptome in ihrem Umfeld: laufende Nase, Niesen, Husten, Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen oder gar Fieber, in manchen Fällen kommt auch noch eine Bindehautentzündung hinzu.