Berlin. Cher spricht über ihre Weihnachtstraditionen, darüber, ob sie noch so schüchtern ist wie früher und was junge Menschen von ihr halten.

Wir treffen Cher in einem Luxushotel in Paris. Die 77-jährige Ikone, die seit den Sechzigern berühmt ist und sich immer wieder neu erfunden hat, die mit ihrem Ex-Mann Sonny Folk sang („I Got You Babe“), später als Rockerin erfolgreich war („If I Could Turn Back Time“) und 1998 mit „Believe“ das Disco-Genre wiederbelebt hat, ist schon im Weihnachtsfieber. Sie arbeitet an ihrem neuen Studiowerk „Christmas“. Aber bevor der Weihnachtspop erklingt, wird Cher noch am 25. November als Top-Act bei „Wetten, dass...?“ erwartet.