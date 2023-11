Berlin. Schauspieler Joaquin Phoenix spricht über seine neue Rolle als Napoleon, warum er eine Panikattacke hatte und wobei ihm ein Bier hilft.

Für Joaquin Phoenix ging der Schauspielerstreik in Hollywood gerade noch rechtzeitig zu Ende. Denn so darf der 49-Jährige in Paris Interviews zu seiner Titelrolle in „Napoleon“ (ab 23. November im Kino, danach auf Apple+) geben. Auch wenn der Oscargewinner („Joker“) mit dem egomanen französischen General und Herrscher nicht sehr viel gemein hat, sucht er auf andere Weise nach Extremerfahrungen. Denn die Schauspielerei ist für ihn keine Komfortzone.