Verheerende Waldbrände im Osten Australiens

Mi., 01.11.2023, 11.53 Uhr

Im Osten Australiens haben Buschbrände schwere Schäden angerichtet. In mehreren Gebieten der Bundesstaaten Queensland und New South Wales kämpft die Feuerwehr mit Löschflugzeugen, Hubschraubern und am Boden gegen die Flammen.

