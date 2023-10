Forscher erstaunt: Menschliches Phänomen bei Schimpansen entdeckt

Was passiert während der Menopause und wie äußert sie sich? Chefärztin der Gynäkologie Prof. Dr. Mandy Mangler und die Expertinnen von The Voice of Menstrual Health klären über die Veränderungen auf, die der weibliche Körper in den Wechseljahren durchlebt.

Menopause: Die Wechseljahre | The Voice of Menstrual Health

Die Forschung weiß bislang, dass nur äußerst wenig Tiere in die Wechseljahre kommen. Eine neue Studie aus Uganda belegt nun allerdings, dass neben Menschen auch weibliche Schimpansen eine Menopause durchlaufen. Wie das Forschungsteam um Brian Wood, der an der University of California und am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig forscht, im Fachblatt „Science“ schreibt, werfen die neuen Ergebnisse weitere Fragen zur Evolution der Wechseljahre und ihrem biologischen Zweck auf.

Forscher entdecken menschliches Phänomen bei Schimpansen

Der Großteil der Tiere bleibt bis zum Lebensende fruchtbar. Neben einigen Walarten sind wir Menschen die einzig bekannten Wesen, die den biologischen Prozess der Wechseljahre durchlaufen. Die Menopause tritt beim Menschen in der Regel zwischen dem 45. und 55. Lebensjahr ein. Während dieser Phase nehmen die Fortpflanzungshormone ab, die Eierstöcke können keine Eizellen mehr produzieren und stellen ihre Funktion ein. Hitzewallungen gehören zu den häufigsten Begleiterscheinungen.

Für die Studie zum Thema wurde eine Affengruppe von 185 wild lebenden Schimpansen-Weibchen des Ngogo-Projekts im Kibale-Nationalpark in Uganda mehr als 20 Jahre lang auf Sterblichkeit und den Fortpflanzungserfolg untersucht. Wie das Forscherteam schreibt, das unter anderem Urinproben von 66 Weibchen im Alter zwischen 14 bis 67 Jahren entnahm, dass auch Affen hormonelle Veränderungen durchlaufen, die denen von Frauen ähneln: Demnach gehören auch Schimpansen zu den Säugetieren, die eine Menopause durchmachen.

Der Studie zufolge lasse die Wahrscheinlichkeit von Nachwuchs auch bei unseren nächsten Verwandten ab dem Alter von 30 nach. Knapp vor einem Alter von 50 Jahren ende diese völlig, wobei die Weibchen in der Studie deutlich älter wurden. Demnach leben Schimpansen-Weibchen auch nach Ende ihrer reproduktiven Phase noch weiter und waren im Rahmen der Studie im Durchschnitt etwa im letzten Fünftel ihres Lebens nicht mehr fortpflanzungsfähig.

Evolution: Warum überleben Schimpansen nach Fortpflanzungsende?

Bisher besagte die sogenannte „Großmutter-Hypothese“, dass sich im Laufe der Evolution die Menopause entwickelt habe, damit sich Weibchen nach der Menopause beispielsweise um deren Enkel kümmern und somit das Überleben der Gruppe sichern können. Diese Theorie wurde in der Studie allerdings widerlegt: Die beobachteten Schimpansen-Weibchen beschäftigten sich nach ihren Wechseljahren nicht mit dem Nachwuchs ihrer Kinder. Die Forscher führen diese Beobachtung darauf zurück, dass die Töchter der Schimpansen die Gruppe überraschend früh verlassen und sich anderswo fortpflanzen. Bei den Söhnen der Schimpansen-Weibchen sei es wiederum so, dass es für die Affen in Menopause schlichtweg schwer sei, die eigenen Enkelkinder zu identifizieren.

Heute erklären sich die Forscher die Evolution der Menopause bei Schimpansen unter anderem damit, dass ältere Schimpansen-Weibchen zum Wohl des eigenen Nachwuchses in der Gruppe möglicherweise nicht mit den zugewanderten und deutlich jüngeren Weibchen konkurrieren wollen.

Das Überleben der älteren Schimpansen-Weibchen in den Wechseljahren führen Wissenschaftler unter anderem auf das verbesserte Nahrungsangebot in der Region und die gesunkene Zahl an natürlichen Feinden wie Raubtieren zurück.

Fazit: Forscher stehen vor neuen Fragen

Zusammenfassend erklären die Wissenschaftler allerdings, dass es weiterhin unklar bleibe, wie genau und warum sich die Wechseljahre und die anschließende Lebenszeit ohne Reproduktionsmöglichkeit in der Evolution entwickelt haben. Ob wirklich alle Schimpansen-Weibchen nach der Menopause weiterleben, sei ebenfalls noch nicht abschließend geklärt, da das Phänomen in anderen Schimpansen-Populationen noch nicht beobachtet worden sei.

