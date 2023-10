Feuerwehrwagen kippt bei Übungsfahrt um - sieben Verletzte

Der umgekippte Feuerwehrwagen liegt am Straßenrand.

Ein Feuerwehrwagen ist auf einer Übungsfahrt in Wallerfing in Bayern umgekippt - dabei wurden sieben Feuerwehrleute verletzt.

Zudem entstand ein Schaden von rund 350.000 Euro. Polizeiangaben vom Sonntag zufolge kam der 32-jährige Fahrer am Samstag aus bislang unklaren Gründen mit dem Löschfahrzeug von einer Straße ab. Daraufhin kippte der Wagen und blieb in einem angrenzenden Feld liegen. Sieben der acht Feuerwehrleute im Wagen im Alter zwischen 17 und 47 Jahren wurden dabei leicht verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser. Der Feuerwehrwagen war komplett zerstört.