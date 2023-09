Italien: Supervulkan könnte Neapel vernichten – Vulkanologe gibt Einschätzung

Nirgends sonst leben so viele Menschen in unmittelbarer Nähe eines aktiven Vulkans wie in Neapel. Die Einwohner der größten Stadt Süditaliens und Umgebung – immerhin drei Millionen Menschen – müssen mit der drohenden Gefahr eines Vulkanausbruchs leben. Etwa 600.000 wohnen in der „Roten Zone“ direkt an den Hängen des Vesuvs. Entsprechend viel wird in Neapel zu möglichen Ausbrüchen geforscht – und dazu, welche Regionen am stärksten gefährdet sind.

Doch Neapel ist nicht nur vom Vesuv bedroht, der bei seiner Eruption im Jahr 79 nach Christus die Siedlungen von Pompeji unter Asche, Schlamm und Lava begrub. 5000 bis 10.000 Meter unter der Erdoberfläche in unmittelbarer Nähe zur Millionenstadt brodelt eine riesige Magmakammer, ein sogenannter Supervulkan.

Gemeint sind damit die „Campi Flegrei“ (Phlegräischen Felder). Ihren Namen („brennende Felder“) haben sie von den alten Griechen, die daneben das spätere Neapel gründeten. Luftbilder zeigen im Gebiet westlich von Neapel bei Pozzuoli viele kleine Krater, die ein Gebiet von 150 Quadratkilometern überziehen wie Pockennarben. Dieser Supervulkan gilt als die größte Bedrohung Europas.

Supervulkan: Ausbruch könnte Süditalien vernichten

Von den knapp 400.000 Menschen, die im und am Krater wohnen, sollen Erhebungen zufolge 70 bis 80 Prozent nichts von der tickenden Zeitbombe wissen, auf der sie tagtäglich sitzen. Die letzte Eruption der Phlegräischen Felder wird auf 1538 datiert, dabei entstand ein neuer Berg. Vulkanologen befürchten, dass ein neuer Ausbruch der brennenden Felder Europa schwer treffen und Italien südlich von Rom vernichten würde. Sorgen macht Wissenschaftlern die Tatsache, dass sich die Erde seit den 1970er Jahren immer wieder bis zu einem Meter hebt und senkt.

Die Phlegräischen Felder bei Neapel ziehen auch immer wieder Touristen an. Foto: imago stock&people

Eine Studie von Experten aus Neapel sieht Anzeichen für einen Anstieg von Gasen im Erdinneren und bestätigt, dass eine riesige Magmablase die Phlegräischen Felder im Westen der Stadt und den Vesuv im Osten verbindet. In einer weiteren neuen Studie haben Forscherinnen und Forscher vom University College London und dem Nationalen Forschungsinstitut für Geophysik und Vulkanologie in Italien (INGV) den Supervulkan genau untersucht.

Die Studie, veröffentlicht im Fachjournal „Nature Communications Earth & Environment“, zeigt: Die Phlegräischen Felder werden immer schwächer und anfälliger für Risse, wodurch ein Ausbruch wahrscheinlicher wird.

Experten warnen: Notfallpläne ungenügend

Der international bekannte Vulkanologe Giuseppe Mastrolorenzo warnt, dass die bestehenden Notfallpläne für die Evakuierung der Bevölkerung im dicht besiedelten Gebiet um Neapel im Fall eines Ausbruchs nicht ausreichen. „Nicht alle Gemeinden der Gegend verfügen über Katastrophenschutzpläne“, so Mastrolorenzo. „Außerdem beruhen diese Pläne auf einer optimistischen Prognose, wonach etwa 600.000 Menschen betroffen seien, während es möglich – um nicht zu sagen, wahrscheinlich – ist, dass ein Ausbruch das gesamte Stadtgebiet, also 3 Millionen Menschen, betreffen würde.“

Neben veralteten und unzureichenden Notfallplänen sei ein weiteres großes Manko die Information der Bürger. „Die Bevölkerung sollte für eine Evakuierung geschult werden. In den letzten Jahren wurde leider fast nichts unternommen“, klagt der Experte.

Zuletzt erweiterte der Zivilschutz die „Rote Zone“ um den Vesuv. Statt 18 Gemeinden umfasst sie nun 25, darunter drei dicht besiedelte Bezirke Neapels. 800.000 Menschen müssten im Notfall binnen 48 Stunden in Sicherheit gebracht werden, schätzen die Behörden; Mastrolorenzo empfiehlt, noch zwei Millionen dazuzurechnen.

„Viele Experten wissen, dass die Gefahr einer katastrophalen Eruption besteht – trotzdem werden weiterhin weniger heimtückische Szenarien entworfen“, betont der Fachmann. Auch der Bürgermeister der Stadt Pozzuoli nordwestlich von Neapel sieht Handlungsbedarf. Das Szenario bei einem Ausbruch der Campi Flegrei müsse rasch überprüft und neben dem kommunalen Evakuierungsplan in einen nationalen Plan umgesetzt werden. Er warnt vor einem „Spiel mit dem Feuer“.

