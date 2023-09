Elfjährige überfährt mit Auto Mutter von Freundin

Eine Elfjährige hat in Schwaben mit einem Auto die Mutter ihrer Freundin überfahren und schwerst verletzt. Während sich die Eltern der beiden Mädchen in einem Hof in Wechingen (Landkreis Donau-Ries) unterhielten, habe sich die Elfjährige auf den Fahrersitz des abgestellten Autos gesetzt und den Zündschlüssel umgedreht, der noch steckte, teilte die Polizei mit. Weil der Rückwärtsgang eingelegt war, sei der Wagen am Montag nach hinten gefahren, als das Mädchen Gas gab.

Dabei sei die 39 Jahre alte Mutter ihrer Freundin überrollt worden, die noch versuchen wollte, den Schlüssel abzuziehen. Anschließend prallte der Wagen demnach gegen das Nachbarhaus. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau den Angaben zufolge mit schwersten inneren Verletzungen in eine Klinik. Laut einer Polizeisprecherin bestand zunächst keine akute Lebensgefahr. Die zwölf Jahre alte Freundin des Mädchens, die beim Unfall auf der Rückbank des Wagens saß, wurde demnach leicht verletzt.