Deutscher soll in Frankreich jahrelang Frau eingesperrt und gefoltert haben

Mo., 07.08.2023, 18.23 Uhr

Ein aus Deutschland stammender Mann soll in Frankreich seine Frau jahrelang eingesperrt und gefoltert haben. Die 53-Jährige sei in Forbach nackt, unterernährt und mit Knochenbrüchen in der Wohnung des Paares entdeckt worden, hieß es aus Polizeikreisen. Ihr Mann sei festgenommen worden.

Video: Justiz, Kriminalität