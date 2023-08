Kältetherapie für bedrohte Korallenriffe vor der Küste Floridas

Sa., 05.08.2023, 18.23 Uhr

Das Meerwasser vor der Küste des US-Bundesstaats Florida ist in diesem Sommer so heiß geworden, dass die berühmten Korallenriffe dort bedroht sind. Wissenschaftler und Naturschützer bringen Proben von verschiedenen Korallen in kühleres Wasser, um sie zu retten.

