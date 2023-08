Unwetter: Chaos und Tote in Slowenien und Österreich

Schwere Unwetter mit Starkregen und Überschwemmungen haben in den letzten Tagen in Slowenien und Österreich verheerende Auswirkungen gehabt und vermutlich drei Menschen das Leben gekostet.

In Slowenien gab es zwei Todesfälle durch Blitzschlag im Gebirge bei Kranj, bei dem zwei niederländische Bergsteiger ums Leben kamen, sowie einen weiteren Todesfall in der Stadt Kamnik, 20 Kilometer nördlich der Hauptstadt Ljubljana, vermutlich durch Überschwemmungen. Die slowenische Polizei untersucht derzeit, ob die drei Todesfälle mit den Unwettern und Überschwemmungen in Zusammenhang stehen.

In Österreich mussten aufgrund der heftigen Regenfälle zwei Campingplätze evakuiert werden. Die Autobahnen und Ausweichstraßen waren teilweise gesperrt, was zu Staus führte und Einwohner sowie Urlauber behinderte. Glücklicherweise blieben die befürchteten schlimmsten Regenfälle in der Nacht aus und der Regen ging am Samstag in ein Nieseln über.

Ministerpräsident besorgt Slowenien erlebt größte Naturkatastrophe der Geschichte

Ministerpräsident Robert Golob sprach am Freitagabend vom "wahrscheinlich größten Schäden durch eine Naturkatastrophe in der Geschichte des unabhängigen Sloweniens", berichtete STA. Slowenien wurde 1991 unabhängig.

In Dravograd nahe der Grenze zu Österreich mussten nach einem Erdrutsch am Samstag 110 Menschen, darunter 30 Touristen, in Sicherheit gebracht werden. Ein weiterer Erdrutsch drohte in der Gegend. Der Bürgermeister von Dravograd, Anton Preksavec, beschrieb die Situation als eine "Apokalypse wahrhaft biblischen Ausmaßes". Lesen Sie hier: Hitzewellen, Dürre, Unwetter, Waldbrände – und ein Auslöser

In Österreich warten Touristen nach dem Verlassen ihrer Unterkünfte auf einer überfluteten Straße durch das Hochwasser.

Die Unwetter führten zu erheblichen Schäden in beiden Ländern. Mindestens drei Brücken stürzten in Slowenien ein, zahlreiche Autobahn-Abschnitte und Landstraßen standen unter Wasser. Der Katastrophenschutz verzeichnete innerhalb von 36 Stunden landesweit mehr als 3700 Einsätze, darunter die Rettung von Menschen, die sich auf Bäumen oder Hausdächern in Sicherheit gebracht hatten.

Die Überschwemmungen beschädigten die Wasserleitungen in vielen Orten, wodurch Tankwagen Trinkwasser in die betroffenen Gebiete liefern mussten.

Erdrutsche und Evakuierungen: Unwetterfolgen im Süden Österreichs

In den südlichen österreichischen Bundesländern Kärnten und Steiermark drohten weitere Überschwemmungen. Über 2500 Feuerwehrleute und Dutzende Soldaten waren im Einsatz, um den Menschen zu helfen und die Lage unter Kontrolle zu bringen.

In Klagenfurt am Wörthersee, ein südlicher Vorort der Hauptstadt von Kärnten, musste ein Rückhaltebecken aus Angst vor Überlauf gepumpt werden. In Lavamünd führten stark durchnässte Hänge zu Erdrutschen, die Wohnhäuser bedrohten. In der Steiermark, genauer gesagt in Leibnitz, traf man eine vorsorgliche Maßnahme und evakuierte ein Seniorenheim.

In einer anderen Ortschaft wurden Menschen mit Booten aus ihren Häusern gerettet und in Sicherheit gebracht. Im südlichen Burgenland hingegen hat sich die Lage nach den jüngsten Niederschlägen etwas entspannt. Auch interessant: Klimawandel: Wo unsere Erde unbewohnbar wird

In Leibnitz habenSicherheitskräfte Touristen aus ihren Unterkünften mit Zillen (Booten) auf überfluteten Straßen in Sicherheit gebracht. Foto: Erwin Scheriau/APA/dpa

Für neun Gemeinden in den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg gab es Zivilschutzwarnungen. In den Gemeinden St. Paul im Lavanttal und Loibach wurde Zivilschutzalarm ausgelöst. Die Behörden sind weiterhin wachsam und setzen alles daran, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Verkehrschaos nach Unwetter: Karawankentunnel und Straßen gesperrt

Die Unwetter führten auch zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen. Der Karawankentunnel auf der slowenischen Seite wurde vorübergehend gesperrt, ebenso wie andere Straßen im Süden Österreichs. Der österreichische Automobilclub ÖAMTC appellierte an Urlauber, trotz der Staus auf den Autobahnen zu bleiben, da viele andere Straßen im Süden des Landes noch immer überschwemmt und gesperrt waren.

Grenzübergänge nach Slowenien in den betroffenen Kärntner Bezirken blieben ebenfalls geschlossen. Lesen Sie hier: Reisebus-Unfall auf A2 – 18 Menschen leicht verletzt

Die slowenische A1 war abschnittweise gesperrt und dürfte teils bis Sonntag nicht befahrbar sein, wie Straßenverkehrsclubs berichteten. Diese Straßen gehören zu den wichtigsten Transitrouten für Kroatien-Urlauber. Die Behörden empfahlen, Fahrten nach oder durch den Norden Sloweniens zu verschieben.

Die Lage in beiden Ländern bleibt weiterhin angespannt, da weitere Regenfälle und Überschwemmungen befürchtet werden. Die Behörden raten Reisenden, Fahrten in die betroffenen Gebiete zu verschieben und die Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. (soj/dpa/afp)

