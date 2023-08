Historischen Regenfälle - weite Teile Chinas stehen unter Wasser

Do., 03.08.2023, 08.23 Uhr

Weite Teile Nordchinas sind überflutet, nachdem tagelange historische Regenfälle auf die Hauptstadt Peking und die umliegenden Gebiete niedergegangen sind. Das Wasser schwemmte tonnenweise Müll durch einen Park in einem Pekinger Vorort, normalerweise belebte Hauptstraßen in der Provinz Hebei im Südwesten der Hauptstadt verwandelten sich in Flüsse.

Video: Wetter, Katastrophe, Unglück, Umwelt