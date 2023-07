Sinflutartige Regenfälle in Peking - zwei Tote

Mo., 31.07.2023, 14.24 Uhr

Tropensturm "Doksuri" hat in chinesischen Hauptstadt Peking für sintflutartige Regenfälle gesorgt. In mehreren Vororten gab es Überschwemmungen und Erdrutsche. Zwei Menschen starben in den Fluten.

