Italien: Streik an Flughäfen und im Bahnverkehr – Was Urlauber wissen müssen

Sowohl bei der italienischen Bahn als auch im Luftverkehr gibt es in dieser Woche Arbeitsniederlegungen. Was bedeutet das für Reisende?

Bahn- und Flugverkehr Streik in Italien: Was Urlauber jetzt wissen müssen

Gleich mehrere deutsche Bundesländer sind in dieser Woche in die Sommerferien gestartet. Doch wer einen Urlaub in Italien geplant hat, muss sich auf Komplikationen einstellen. Sowohl im Bahn- als auch im Luftverkehr legen in dieser Woche die italienischen Beschäftigten ihre Arbeit nieder.

Italien: Streik sorgt für Einschränkungen im Fernverkehr am Donnerstag

Bereits heute, am Donnerstag, streikt das Personal der staatlichen italienischen Eisenbahngesellschaft Trenitalia und des privaten Konkurrenten Italo. Die Bahn rechnet vor allem im Fernverkehr mit erheblichen Einschnitten im Ablauf und mit etlichen Zugausfällen. Zahlreiche Fahrten wurden gestrichen, Reisende werden aufgefordert, sich über ihre Verbindungen zu informieren.

Ursprünglich war der Streik bis Freitagmorgen, 2 Uhr, angekündigt gewesen. Nach gescheiterten Verhandlungen mit den Gewerkschaften erließ Italiens Infrastruktur- und Transportministers Matteo Salvini jedoch eine Verfügung zur Verkürzung des Streiks auf 12 Stunden. Mehrere Gewerkschaften kritisierten das.

Durch die Verkürzung soll der Streik nun nur noch bis Donnerstag, 15 Uhr, andauern. Unmittelbar danach sei eine schrittweise Wiederaufnahme des Betriebs vorgesehen, hieß es von Trenitalia am Mittwochabend. Allerdings wird davon ausgegangen, dass sich die teils starken Verzögerungen auf den gesamten Tag ausweiten können. Urlauberinnen und Urlauber, die am Donnerstag mit der Bahn fahren wollen, sollten sich daher den ganzen Tag auf Einschränkungen einstellen – oder die Fahrt, falls möglich, auf den Freitag verschieben.

Ryanair, Vueling, Ita Airways: Am Samstag Streiks im Flugverkehr angekündigt

Schon am Samstag folgt dann der nächste Streik in Italien – der möglicherweise noch stärkere Auswirkungen auf deutsche Reisende haben könnte, da er nicht die Bahn, sondern den Flugverkehr betrifft. Zwischen 10 und 18 Uhr will das italienische Bodenpersonal – etwa beim Check-in – seine Arbeit niederlegen. Gleichzeitig wollen am Samstag auch die Piloten von Malta Air, die in Italien die Ryanair-Flüge durchführen, von 12 Uhr bis 16 Uhr streiken. Und auch bei der Billigfluggesellschaft Vueling sind am Samstag von 10 Uhr bis 18 Uhr Piloten und Flugbegleiter zum Streik aufgerufen.

Die nationale italienische Fluggesellschaft Ita Airways hat bereits angekündigt, dass insgesamt 133 der für den Samstag geplanten In- und Auslandslüge gestrichen werden. Betroffen sind davon auch einige Flüge in andere europäische Städte wie etwa London, Amsterdam oder Brüssel – bisher jedoch keine nach oder von Deutschland.

Nach eigener Auskunft bemühe sich die Fluggesellschaft, die Unannehmlichkeiten für die Passagiere zu begrenzen und möglichst viele Reisende auf die weiterhin stattfindenden Flüge umzubuchen. Fluggäste werden aufgefordert, sich frühzeitig über den Status ihres Fluges zu informieren. Alle Tickets können im Falle einer Annullierung oder Änderung des Fluges kostenfrei umgebucht oder storniert werden.

Vueling teilte auf Anfrage mit, man arbeite daran, die Auswirkungen des Streiks zu begrenzen. Betroffene Reisende würden informiert über verfügbare Alternativen informiert. Stand Donnerstag seien jedoch keine Flüge zwischen Italien und Deutschland betroffen, teilte die Airline mit.

Wie sich die Streiks auf andere Fluggesellschaften auswirken könnten, ist noch nicht bekannt. Reisende sollten sich in jedem Fall auf Verspätungen uns Ausfälle einstellen. (csr/dpa)

