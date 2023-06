Extrem gefährlich: Größtes Krokodil der Welt könnte nächsten Rekord knacken

Berlin Das größte in Gefangenschaft lebende Krokodil der Welt ist stolze 120 Jahre alt. Was sich Wissenschaftler nun von dem Reptil erhoffen.

Krokodile sind eine der ältesten heute lebenden Tierarten der Erde. Schon vor 200 Millionen Jahren teilten sie ihren Lebensraum mit den Dinosauriern. In den letzten 80 Millionen Jahren haben sich Krokodile nicht wesentlich verändert. Denn die Reptilien sind wahre Überlebenskünstler der Natur. Davon zeugt das größte in Gefangenschaft lebende Exemplar Cassius. Denn Cassius ist mit seinen 5,5 Meter Länge nicht nur riesig, sondern auch uralt.

Experten schätzen das Alter von Cassius auf 120 Jahre. Demnach müsste das mehr als eine Tonne schwere Krokodil im Jahr 1903 geboren worden sein. Vor kurzem feierte das Tier seinen Geburtstag. Dass es sich dabei um den echten Geburtstag von Cassius handelt, ist eher unwahrscheinlich. Trotzdem soll das ungefähre Alter des Giganten durch wissenschaftliche Untersuchungen belegt worden sein.

1984 wurde Cassius im Norden Australiens gefangen und galt schon damals mit seinen 5,14 Metern als größtes jemals gefangenes Krokodil. Er wurde nach Green Island, eine Insel vor der Küste von Queensland gebracht. Dort lebt des riesige Krokodil im "Marineland Crocodile Park", einem Tierpark für Krokodile. Seitdem ist Cassius auf 5,5 Meter gewachsen - und wächst sogar noch weiter. Das ständige Wachstum sei extrem ungewöhnlich, weshalb sich die Wissenschaft Erkenntnisse zur Langlebigkeit von dem Wunderkrokodil erhoffen.

Größtes in Gefangenschaft lebendes Krokodil der Welt: Weiter extrem gefährlich

Trotz seines Alters ist Cassius weiterhin sehr gefährlich. Seine Pfleger, die über die Jahrzehnte ein enges Verhältnis zu dem Krokodil aufgebaut haben, müssen immer vorsichtig sein, berichtet einer der Pfleger, Toody Scott, auf "ABC News". Cassius sei im Gegensatz zu anderen Krokodilen sehr aktiv und interagiere viel mit den Pflegern. Das sei ungewöhnlich für sein Alter.

Grahame Webb, Krokodil-Forscher und einer der Entdecker von Cassius, berichtet auf "ABC News" wie Cassius schon damals ein großes, altes, knorriges Krokodil war. "Krokodile dieser Größe sind nicht normal", sagt er im Interview. Der Fang von Cassius sei extrem schwierig gewesen, erzählt Webb. Jäger der urzeitlichen Reptilien ließen zu dieser Zeit kaum ein erwachsenes Tier am Leben.

Das größte jemals gefangene Exemplar lebte auf den Philippinen. Lolong war 6,17 Meter lang und starb 2013 an Herzversagen. Damit war Cassius das längste in Gefangenschaft lebende Krokodil der Erde. Für Salzwasser-Krokodile ist es nicht ungewöhnlich älter als 70 Jahre alt zu werden. Ein anderes australisches Krokodil hält bis heute den Rekord für das höchste Alter. "Mr. Freshie" soll geschätzte 140 Jahre alt geworden sein. Cassius muss also noch mindestens 20 Jahre weiterleben, wenn er auch diesen Titel verliehen bekommen möchte. (os)

