Markierungen der Polizei dokumentieren den Tatort in einem abgesperrten Bereich im Böcking-Park.

Mann durch Schüsse in Köln getötet: Bezüge ins Rockermilieu?

Die Polizei steht an einem abgesperrten Bereich in Köln-Mülheim.

Mann durch Schüsse in Köln getötet: Bezüge ins Rockermilieu?

Kriminalität Mann durch Schüsse in Köln getötet: Bezüge ins Rockermilieu?

Ein 35-jähriger Mann ist am Nachmittag auf offener Straße in Köln von Angreifern durch Schüsse tödlich verletzt worden. Seine 28-jährige Begleiterin sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Laut Zeugenaussagen sollen mehrere Männer das Pärchen mutmaßlich unvermittelt angegriffen haben und dann geflüchtet sein. Derzeit prüften die Ermittler mögliche Bezüge ins Rockermilieu. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Die Schüsse fielen nur wenige Hundert Meter von der Polizeiwache Mülheim entfernt im Bereich des Böcking-Parks. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.