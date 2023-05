Urlaub per Flugzeug: Risiko durch Batterien - Experten warnen deutlich

Piloten und Flugbegleiter zeigen sich besorgt angesichts einer neuen Bedrohung im Flugzeug. Es häufen sich Vorfälle, bei denen spontan Feuer in der Flugzeugkabine entstehen. Der Grund: Lithium-Batterien, wie sie in jedem Smartphone, Laptop oder Tablet zu finden sind. Wenn die Lithium-Batterie überhitzt, kann sie in Brand geraten und sogar explodieren. In einem Flugzeug eine Frage von Leben und Tod.

Die Flugreisende Saindy Pyles erzählt auf dem US-Sender "CBS" von ihrem Schockmoment, als eine Lithium-Batterie im Rucksack ihres Sitznachbarn Feuer fing: "Ehrlich gesagt dachte ich, dass wir sterben würden." Die Kabine habe sich mit Rauch gefüllt, bevor die Crew das Feuer unter Kontrolle bringen konnte. Am Flughafen wartete bereits die Feuerwehr auf das Flugzeug. Online gibt es zahlreiche Videos, auf denen andere Fluggäste ähnlich spontane Brände im Flugzeug festhalten.

Eine Recherche von "CBS News" hat untersucht, wie häufig Lithium-Brände an Bord von US-Flugzeugen sind - das Ergebnis schockiert. Seit 2021 verzeichne die US-Bundesluftfahrtbehörde FAA innerhalb der letzten fünf Jahren einen 42-prozentigen Anstieg von Bränden im Flugzeug, bei denen eine Lithium-Batterie der Auslöser war. Seit 2021 gebe es im Durchschnitt sogar einen entsprechenden Vorfall pro Woche, analysierte "CBS News" die Daten der FAA.

Lithium-Batterien im Flugzeug: Testvideos zeigen explodierende Handys

Zusammen mit der "University of Texas Fire Research Group" (UTFRG), die sich auf Tests der Lithium-Batterie in Alltagsgegenständen spezialisiert hat, untersuchte der Sender in Experimenten die Lithium-Batterien auf ihre spontane Entzündlichkeit. "Deke" Ezekoye, Professor für Ingenieurswissenschaften und Direktor des UTFRG, erklärt auf "CBS", warum eine Lithium-Batterie so gefährlich ist.

Lithium-Batterien fangen an zu brennen in Flugzeugen

Demnach könne die Batterie, wenn sie überhitzt und Feuer fängt nicht einfach gelöscht werden. Denn in den Lithium-Zellen befinde sich Sauerstoff, sodass das Feuer in der Batterie nicht auf äußeren Sauerstoff angewiesen ist. Im Beitrag ist zu sehen, wie eine Batterie selbst noch unter Wasser weiterbrennt. "Man kann es nicht löschen. Es ist ein Feuer innerhalb der Zelle", erklärt Ezekoye. "Es gibt Brennstoff, Sauerstoff und Hitze in der Zelle". Das sei alles, was das Feuer brauche.

Auf einer Flughöhe von 10 Kilometern könne das zur Gefahr werden. "Es kann einen Unfall verursachen, den die Flugbesatzung und das Flugzeug nicht kontrollieren können", sagt Exekoye auf "CBS".

Lithium-Batterie auf Flugreisen: Was Passagiere beachten müssen

Auch in Deutschland gibt es Richtlinien zum richtigen Umgang mit Lithium-Batterien im Flugverkehr. Laut dem Luftfahrt Bundesamt sollten alle Lithium-Batterien, die in Geräten wie Handy oder Tablet verbaut sind, im Handgepäck transportiert werden. Wer die Lithium-Batterie im aufgegeben Gepäck verstaut, müsse sicherstellen, dass das betroffene Gerät vollständig ausgeschaltet ist.

Außerdem dürfen die Batterien sowohl im Handgepäck als auch im aufgegebenen Gepäck nicht bestimmte Grenzwerte überschreiten. Bei Lithium-Metall-Batterien gilt generell ein maximaler Lithiumgehalt von 2 g. Bei Lithium-Ionen-Batterien darf die Nennenergie nicht größer als 100 Wh sein. Ausnahmen gibt es bei besonderen medizinischen Geräten.

Lose Lithiumersatzbatterien wie Powerbanks dürfen nur ausschließlich im Handgepäck transportiert werden. Eine genaue Übersicht der Regeln gibt es auf der Webseite des Luftfahrt Bundesamtes. (os)

