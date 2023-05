Nach Explosion in Ratingen (NRW): Staatsanwaltschaft gibt Update

Bei einer heftigen Explosion in einem Hochhaus in Ratingen sind am Donnerstagvormittag mehrere Einsatzkräfte schwer verletzt worden. Mittlerweile konnte die Polizei den Inhaber der Wohnung stellen. Spezialeinsatzkräfte hätten die Wohnung gestürmt und den etwa 60 Jahre alten Mann festgenommen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag vor Ort. Nach vorläufigen Erkenntnissen wurden zehn Feuerwehrleute und zwei Polizeibeamte zum Teil sehr schwer verletzt.

Nach Explosion in Ratingen: Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen auf – und nennt Details

Kurz nach der Festnahme des Wohnungsinhabers fand die Polizei in dessen Wohnung außerdem eine Leiche. Das berichtete Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. Die Hintergründe der Tat sind aktuell noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt jetzt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. "Ob es sich um versuchten Totschlag oder versuchten Mord handelt und in wie vielen Fällen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen", sagte eine Sprecherin am Abend der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Tatverdächtig sei ein 57-Jähriger, in dessen Wohnung es am Vormittag zu der Explosion mit zwölf verletzten Einsatzkräften gekommen war. Zudem werde geprüft, wie eine in der Wohnung des Tatverdächtigen tot aufgefundene Person gestorben sei, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Nach dpa-Informationen starb sie bereits vor längerer Zeit.

Update (15:28 Uhr):



Nach der Festnahme des Mannes haben Einsatzkräfte in der betroffenen Wohnung eine Leiche gefunden. Derzeit wird die Identität der Person noch geklärt.

Die Ermittlungen sowie der Einsatz dauern an.#PolizeiME https://t.co/AoFEqPSC0O — polizei_nrw_me (@polizei_nrw_me) May 11, 2023

Polizei entdeckte nach Explosion Leiche: Spezialeinheit mit Scharfschützen war im Einsatz

Die Leiche war nach der Festnahme des 57-Jährigen am Donnerstag entdeckt worden, wie Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) berichtete. Zur Identität konnte der Minister zunächst nichts sagen. Zuvor sei der Mann zusammen mit seiner Mutter in der Wohnung gewesen.

Am Tatort machte sich auch Innenminister Herbert Reus (CDU, r), ein Bild von der Lage. Foto: -/dpa

Gegen zehn Uhr morgens habe die Wohnungseigentümergesellschaft die Polizei verständigt, dass ein Briefkasten eines Bewohners überquelle, berichtete Reul. Die Polizei habe dann vor Ort die Feuerwehr hinzugezogen, um die Tür zu öffnen. In der Wohnung lebe eine Mutter mit ihrem Sohn. Gegen 11.15 Uhr sei es dann zur Explosion gekommen. Der Sohn habe mit einem noch nicht näher identifizierten Gegenstand eine Detonation ausgelöst. Nach der Explosion rückten zahlreiche Spezialkräfte der Polizei aus.

Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt, wie ein dpa-Reporter am Donnerstagmittag berichtete. Bewaffnete Beamte seien in das Hochhaus gegangen. Auch Scharfschützen brachten sich demnach in Stellung. "Da sind extrem gefährliche Entwicklungen zu befürchten", sagte Reul. Recherchen in den sozialen Medien hätten ergeben, dass sich der Mann 2im Corona-Leugner-Umfeld gedanklich aufgehalten" habe. (dpa/lro/csr)

