Nudel-Berg: Seltsamer Fund in den USA löst Empörung aus

Hat sich da eine Köchin oder ein Koch stark in der Portion verschätzt? Dieser Fund wirft Rätsel auf: Hunderte Kilo Nudeln sollen an einem Bach in Old Bridge Township im US-Bundesstaat New Jersey abgeladen worden sein. Das berichtete die US-Tageszeitung Washington Post am Donnerstag.

Ursprünglich hatte die Anwohnerin Nina Jochnowitz am 28. April Bilder von dem Pasta-Berg in lokalen Facebook-Gruppen gepostet. Sie schätzt in ihrem Post, dass es sich um rund 200 Kilogramm Nudeln handeln müsste. Jetzt ist das "Teigwaren-Chaos" viral gegangen.

In den USA fotografierte und postete eine Frau einen seltsamen Fund: Ein Berg mit kiloweise Nudeln. Foto: Nina Jochnowitz/Facebook

Nudel-Berg: So wurde das Netz auf den mysteriösen Fund aufmerksam

Jochnowitz, eine Gemeindeanwältin, sei von einer Anwohnerin alarmiert worden und habe sich den Nudel-Haufen dann selber angesehen, so die Washington Post. In ihrem Post schreibt die Anwältin über den Lebensmittel-Müll: "Für uns im sechsten Bezirk ist es keine Überraschung, wenn wir sehen, was sonst für Bau- und anderer Müll in den Vierteln abgeladen wird."

Laut dem Bericht der Washington Post habe Jochnowitz – aus Sorge um mögliche Folgen für die Umwelt durch die abgeladenen Nudeln – lokale Beamte kontaktiert. Das sei ohne Erfolg geblieben und erst dann habe sie die Bilder auf Facebook geteilt. Die Welle an Aufmerksamkeit habe sie dann selber überrascht. Schnell waren Nutzerinnen und Nutzer weltweit an dem Fall interessiert. Screenshots von ihrem Post verbreiteten sich auf Twitter und der Plattform Reddit.

Die Nutzerin "worrystonee" auf Twitter teilte die Screenshots – ihr Post wurde bisher 5 Millionen Mal angezeigt. Hinter dem Account steckt eine 25-Jährige, die aus der Region kommt. Sie sagte der Washington Post: "Es ist wirklich ein absurder Anblick." Laut ihr würde die Verrücktheit der Geschichte die Leute wirklich beeindrucken. Unter dem Post machen Nutzerinnen und Nutzer Witze. So schreibt ein Nutzer: "Hat jemand in Betracht gezogen, dass die Nudeln etwas versteckten?"

someone very mysteriously dumped 3-400 pounds of pasta in the woods in old bridge, nj …… i need to know everything pic.twitter.com/z6D1e7u2JJ — pasta girl (@worrystonee) May 2, 2023

Kiloweise Pasta: Der Fall bleibt rätselhaft

Nudeln gehören besser nur auf den Teller und nicht in die Natur. Es kann mehrere Jahre dauern, bis Essensreste biologisch abgebaut sind. Nachdem Jochnowitz auf den Nudel-Müll aufmerksam gemacht hatte, sei dieser schnell von den zuständigen Behörden entfernt worden.

Auch wenn die Nudeln auf den Bildern gekocht aussehen, die Behörden sagen etwas anderes. Demnach seien die Teigwaren wohl direkt aus der Verpackung genommen worden. Laut einem Sprecher hätten sich die Nudeln dann durch die am Fundort herrschende Feuchtigkeit aufgeweicht.

Wer die Nudeln abgeladen hat, bleibt immer noch ungeklärt. Die Behörden ermitteln und versuchen den Täter hinter dem Pasta-Vorfall zu finden. (emi)

