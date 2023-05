Berlin: Angriff in Neuköllner Schule – Schülerinnen verletzt

Berlin. In einer Berliner Schule hat ein Mann zwei Schulkinder angegriffen. Beide wurden verletzt ins Krankenhaus geliefert. Was bekannt ist.

In einer Schule in Berlin-Neukölln wurden bei einem tätlichen Angriff zwei Schülerinnen schwer verletzt. Die Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren wurden offenbar von einem Mann attackiert, eines der beiden Mädchen schwebt in Lebensgefahr. Die Berliner Polizei konnte die Verhaftung des mutmaßlichen Täters bekannt geben. Wie und aus welchem Grund er die beiden Kinder angriff, ist derzeit noch unklar.

Hier liegt die Schule, in der zwei Schülerinnen am Mittwochnachmittag Opfer eines Messerangriffs wurden. Foto: BM

Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest: Schülerin schwebt in Lebensgefahr

Zuerst hatte die "BZ" über die Attacke auf die Schule in der Mainzer Straße berichtet. Demnach wurden zahlreiche Kinder Zeugen des traumatischen Übergriffs. ErstenInformationen zufolge soll es sich bei der Tatwaffe um ein Messer handeln. Die beiden Opfer der Attacke wurden mit einem Helikopter zur Behandlung abtransportiert. Zum dem vorläufig festgenommenen machte eine Sprecherin der Berliner Polizei keine Angaben. "Wir ermitteln derzeit in alle Richtungen", hieß es von der Pressestelle der Polizei.

Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch zur Messerattacke an der Evangelischen Schule in #Neukölln: Religiöses oder politisches Motiv des Täters kann wahrscheinlich ausgeschlossen werden. Kein Regelbetrieb an der Schule in den kommenden zwei Tagen. pic.twitter.com/sjwQSWKvtC — Alexander Rothe (@AlexRothe92) May 3, 2023

Schauplatz der Schreckenstat war die Evangelische Schule in der Mainzer Straße in Neukölln. Foto: Michael Kappeler / dpa

Nach Informationen der "BZ" wartete der Täter nach dem Angriff auf die Polizisten und ließ sich widerstandslos festnehmen. Der Hintereingang der Schule war noch zwei Stunden nach der Tat um 15 Uhr von der Polizei abgesperrt. Eltern standen vor dem Haupteingang und warteten auf ihre Kinder. Diese dürfen das Gebäude seit einigen Minuten wieder verlassen und werden ihren Eltern übergeben.

Eine Vielzahl Berliner Polizisten war in der Evangelischen Schule im Einsatz. Festnehmen ließ sich der mutmaßliche Täter nach ersten Informationen widerstandslos. Foto: Michael Kappeler / dpa

Update: Besorgte Eltern nehmen ihre Kinder nach der Messerattacke in Empfang

Eltern warten ungeduldig vor dem Absperrband. Nach und nach werden Schülerinnen und Schüler von der Polizei aus dem Hof eskortiert. „Hallo Anne, wie geht es dir?“, fragt einer der wartenden Eltern eine ankommende, befreundete Frau. „Ging schonmal besser. Habe leichte Panik“, antwortet die Frau. Eine Mutter steht alleine auf dem Gehweg. Der Blick gen Schule gerichtet. Ihre Tochter geht hier zur Schule. In ihrer Stimme liegt Ruhe - mit der sie allerdings ihre Ungeduld überspielen möchte. „Ich lächle zwar, doch eigentlich bin ich kurz davor zu weinen“, so die Mutter. In dem Moment kommt eine kleine Gruppe von jungen Schülerinnen und Schülern auf die wartenden Eltern zu. Ein Vater nimmt seine Tochter in den Arm und drückt sie an sich. Der ältere Bruder steht daneben und fragt, wie es ihr geht.

Statt spielender Kinder finden sich nach der Messerattacke an einer Neuköllner Schule Einsatzwägen auf dem Schulhof wieder. Foto: Alexander Rothe

