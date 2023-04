ZDF: Korrespondent moderiert aus Washington – und sorgt für großen Hit

Sein Outfit erinnert an den typischen Home-Office-Look: Oben Anzug, unten Jogginghose. So hat ZDF-Korrespondent Benjamin Daniel am Dienstag vor dem Weißen Haus in Washington einen Beitrag für die "heute"-Nachrichten moderiert: ohne Anzughose.

Die Zuschauerinnen und Zuschauern vor den Fernsehern bekamen davon allerdings nichts mit – sie sahen den Journalisten ordentlich gekleidet mit Hemd, Sakko und Krawatte. Die ungewöhnlichen Kleiderwahl wäre daher vermutlich ganz unentdeckt geblieben, wenn nicht einige Zeit später ein Foto in den sozialen Netzwerken aufgetaucht wäre, das zeigt, dass Daniel unterhalb des Sakkos nur eine kurze Sporthose und Turnschuhe trug.

Foto von ZDF-Korrespondent sorgt für Belustigung

Auf der Plattform Reddit, auf der das Bild mit den Worten "Ich habe das an diesem kalten Morgen um 9 Uhr am Weißen Haus gesehen" gepostet wurde, sorgte die spezielle Kleiderwahl für Belustigung. "Dieser Mann vertraut seinem Kameramann", schrieb etwa ein Nutzer. Ein anderer fügte hinzu: "Das ist die Definition des modernen amerikanischen Traums". Das Bild erhielt außerdem zahlreiche Likes. Lesen Sie auch: Ist Joe Biden fit genug für eine zweite Amtszeit?

Das junge Netzwerk von ARD und ZFD, Funk, fragte Daniel daraufhin, wie es zu dem ungewöhnlichen Outfit gekommen sei – dieser wiederum hatte ein ganz einfache Erklärung dafür. Aufgrund der erneuten Präsidentschafts-Kandidatur von Joe Biden sei an dem Tag sehr viel los gewesen. Also habe er nicht weiter darüber nachgedacht, sich ein Sakko gegriffen und sei losgefahren, so Daniels. Vor Ort habe das dann wohl etwas skurril ausgesehen.

Der Korrespondent fügte allerdings hinzu: An heißen Sommertagen könnten solche Situationen durchaus auch bewusst vorkommen – in Fernsehen sei ja nur der Oberköper zu sehen. (csr)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de