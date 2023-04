Horror-Unfall in Thüringen: Neue Wendung – Verdacht der Ermittler erhärtet sich

Bei einem Unfall in Thüringen sind am Samstag sieben Menschen gestorben

In dem Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers saßen mehrere Personen, die stark alkoholisiert waren, wie Blutproben ergeben haben

Nun ist sich die Polizei sicher, wer der Unfallfahrer ist

Nach dem tragische Unfall mit sieben Toten am Samstag in Thüringen herrschen Schmerz, Wut und Fassungslosigkeit. Am Dienstagabend hatten sich in der Innenstadt von Mühlhausen hunderte Menschen versammelt. Sie legten Kerzen und Blumen nieder und stellten Fotos der Unfallopfer auf. Am Mittwochabend wird es einen ökumenischen Trauergottesdienst in der Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen geben. Unter den Toten sind fünf Jugendliche im Alter von 19 Jahren.

Nach dem Unfall bei Bad Langensalza in Thüringen waren die Rettungsdienste mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Foto: Silvio Dietzel/dpa-Zentralbild/dpa

Indes liegen der Thüringer Polizei nach eigenen Angaben "gesicherte" Erkenntnisse vor, wer das Auto auf der Ortsumgehung von Bad Langensalza in den Gegenverkehr lenkte und damit den Tod von sieben Menschen verursachte. Bisher waren die Ermittler davon ausgegangen, dass ein alkoholisierter 45-Jähriger ohne Führerschein den Wagen steuerte.

Unfallfahrer schwebt selbst in Lebensgefahr

Der stellvertretende Leiter der Staatsanwaltschaft Mühlhausen, Ulf Walther, erklärte nun aber am Mittwoch, die Auswertung von Spuren und die Befragung von Zeugen habe ergeben, dass ein 34-Jähriger der Unfallverursacher sei.

Er sei nicht, wie zunächst angenommen, nur der Beifahrer gewesen, sondern habe den Wagen selbst gelenkt. Der Mann, der zum Zeitpunkt des Unfalls ebenfalls alkoholisiert war und auch keinen Führerschein besitzt, war bei dem Crash selbst lebensgefährlich verletzt worden und konnte noch nicht vernommen werden.

Zwei Autos brannten bei dem Unfall nahe Bad Langensalze in Thüringen komplett aus. Foto: Silvio Dietzel/dpa

Lesen Sie dazu auch: Horror-Unfall in Thüringen: Ermittler haben neuen Verdacht

Zur Aufklärung der genaue Unfallumstände warten die Ermittler derzeit noch auf die Ergebnisse eines Gutachtens. Es soll laut Staatsanwaltschaft auch klären, warum die beiden Autos im Gegenverkehr so schnell Feuer fingen. Derzeit wird vermutet, dass durch ausgelaufenes Benzin und Funkenflug ein hochexplosives Gemisch entstand. Die Ermittlungen dauerten aber noch an, sagte Walther.

Große Anteilnahme im Netz

Auch im Netz ist die Anteilnahme groß. Auf einer Gedenkseite kondolierten bereits zahlreiche Menschen. Zudem gibt es einen Spendenaufruf zur finanziellen Unterstützung der Familien der fünf toten 19-Jährigen bei den Beerdigungskosten. Bis Mittwochnachmittag wurden den Angaben zufolge knapp 13.000 Euro gesammelt. (tok/dpa)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de