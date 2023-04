Niederlande: Zug entgleist – ein Toter und 30 Verletzte bei Unglück

Voorschoten Bei einem Zugunglück in den Niederlanden sind am frühen Dienstagmorgen etwa 30 Menschen verletzt, eine Person sogar getötet worden.

In den Niederlanden ist bei einem Zugunglück eine Person ums Leben gekommen.

Bahn krachte in Baumaschinen

Bahn krachte in Baumaschinen Niederlande: Ein Toter und rund 30 Verletzte bei Zugunglück

Bei einem schweren Zugunglück in den Niederlanden am frühen Dienstagmorgen ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Etwa 30 Personen wurden verletzt. 19 Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte eine Sprecherin der Feuerwehr am Dienstag im Radio mit.

Wie konnte es zu dem Unglück kommen? Auf der Strecke zwischen Leiden und Den Haag war ein Passagierzug beim Ort Voorschoten nach Angaben der Feuerwehr und der Bahn gegen 3.25 Uhr entgleist. Einige Wagen waren umgestürzt. Die Ursache ist bisher nicht abschließend geklärt.

Niederlande: Zug entgleist aus unbekannten Gründen

Nach Angaben von Rettungskräften war der Personenzug mit Baumaschinen auf dem Gleis kollidiert, berichtet der "Deutschlandfunk". Augenzeugen sprechen von einem Baukran. Während der vordere Teil des Zuges entgleiste, soll im hinteren Teil ein Feuer ausgebrochen sein.

De autoriteiten hebben inmiddels opgeschaald naar #GRIP3. Ook is er nu sprake van 'code 50', dus men houdt rekening met > 50 slachtoffers. Er zijn inmiddels drie Mobiel Medische Teams gealarmeerd. #Geestwoningpad #Voorschoten pic.twitter.com/U0km8y4Nfz — Regio15.nl (@regio15) April 4, 2023

Nach Angaben der Bahn sollen 50 bis 60 Menschen in dem Zug gewesen sein. Zahlreiche Hilfsdienste waren im Einsatz. Rund zehn Passagiere waren von Anwohnern aufgenommen worden.

Die Strecke zwischen Leiden und Den Haag bleibt bis auf Weiteres gesperrt, teilte nun die niederländische Bahngesellschaft NS mit. Es handelt sich um eine sehr stark befahrene Strecke von Amsterdam nach Den Haag. (day/dpa)

