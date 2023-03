USA: Drei Kinder sterben bei Schießerei an Schule

Berlin/Nashville. Bei einer Schießerei an einer US-Schule wurden drei Kinder getötet. Auch der mutmaßliche Täter soll tot sein. Das ist bisher bekannt.

In Nashville in den USA soll es an einer Schule zu einer Schießerei gekommen sein.

Nashville Schießerei an US-Schule: Drei Kinder und Täter tot

Erneut ist es an einer Schule in den USA zu einer Schießerei gekommen. Dabei sind offenbar drei Kinder getötet wurden, wie mehrere US-Medien, darunter auch "Sky News", unter Berufung auf eine Sprecher des örtlichen Krankenhauses berichten. Die Grundschüler seien verletzt in die Klinik gebracht und schließlich für tot erklärt worden.

Zu der Schießerei gekommen war es an einer privaten christlichen Schule in Nashville im US-Bundesstaat Tenessee. Laut der Nachrichtenagentur AFP soll es sich um eine Grundschule handeln. Details zum Ablauf und den Hintergründen der Tat waren zunächst nicht bekannt. Kurz nach 19 Uhr deutscher Zeit soll es vor Ort eine Pressekonferenz geben.

Schießerei in US-Schule: Täter von Einsatzkräften erschossen

Wie "Sky News" von der Polizei erfahren haben will, soll der mutmaßliche Schütze von den Einsatzkräften erschossen worden sein. Unverletzte Schülerinnen und Schüler werden derzeit in einer Kirche betreut und mit ihren Eltern zusammengebracht, teilte die Polizei von Nashville via Twitter mit.

In den USA kommt es regelmäßig zu ähnlichen Zwischenfällen, sogenannten "mass shootings". Betroffen sind auch immer wieder Schulen. (nfz)

Mehr in Kürze.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de