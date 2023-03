Ricarda Lang: Grünen-Vorsitzende ist verlobt

Frohe Kunde an der Parteispitze der Grünen: Die Parteivorsitzende Ricarda Lang hat sich verlobt. Die 29-Jährige postete auf Twitter ein Bild mit der Überschrift "Verlobt", das sie und ihren Verlobten Florian Wilsch zeigt – inklusive Verlobungsring an Langs Finger. Wilsch ist Mathematiker an der Universität Hannover.

Ricarda Lang: Das ist ihr Verlobter

Seit sechs Jahren ist die in Baden-Württemberg geborene Lang mit ihrem Verlobten zusammen. Geheim gehalten hat sie die Beziehung nicht. Im Netz teilt sie regelmäßig gemeinsame Bilder.

Ricarda Lang und Florian Wilsch teilen offenbar auch die Liebe zur grünen Politik. Wilsch war 2012 zusammen mit Anna Schmidhuber Vorstandssprecher der Grünen Jugend in Bayern.

Lang ist 1994 geboren und gehört zu den jüngsten Mitgliedern des Deutschen Bundestags. Seit 2022 ist sie zusammen mit Omid Nouripour eine der Bundesvorsitzenden der Grünen.

