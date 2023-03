Frankreich-Besuch von König Charles verschoben

Der Buckingham-Palast hat bestätigt, dass der Staatsbesuch von König Charles III. und Queen Camilla in Frankreich verschoben wurde. Eine Begründung wurde nicht am Freitag nicht genannt. „Ihre Majestäten freuen sich sehr auf die Gelegenheit, Frankreich zu besuchen, sobald ein Datum gefunden ist“, hieß es lediglich in der knappen Mitteilung.

Zuvor hatte bereits der Élysée-Palast in Paris mitgeteilt, dass der Besuch nicht wie geplant stattfindet. Grund sind die dortigen Proteste gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron. Ein neues Datum stehe noch nicht fest. Charles und Camilla sollten am Sonntag in Paris zu ihrem ersten Auslandsbesuch als König und Königsgemahlin eintreffen. Anschließend wollten sie am 29. März nach Deutschland weiterreisen.