Tierschutz Erfolg in Indien: Roboter soll Tempel-Elefanten ersetzen

Mit einer Lokalanästhesie und einem Riesenbohrer sind Tierärzte der Elefantendame Madhu Bala im Zoo von Karachi in Pakistan zu Leibe gerückt. Das Tier hatte eine schmerzhafte und potenziell gefährliche Entzündung.

Mit Riesenbohrer- Zahn-OP für Elefantendame in Pakistan

Mit Riesenbohrer: Zahn-OP für Elefantendame in Pakistan

Beschreibung anzeigen

Neu Delhi. In Indien werden Elefanten in religiösen Zeremonien eingesetzt. Ein Tempel will zeigen, dass es anders geht – mit einer Attrappe.