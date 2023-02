Italien: Seborga – hier herrscht eine deutsche Prinzessin

Die deutsche Prinzessin und ihr Mini-Staat in Italien

In Seborga geht alles ein bisschen anders zu als in anderen Dörfern an der italienischen Riviera: Das Bergdorf rühmt sich, ein jahrhundertealter Mini-Staat zu sein, mit einer gewählten deutschen Prinzessin. Doch im Fürstentum droht Ärger um den Thron.