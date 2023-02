Erdbeben in der Türkei: Häuser eingestürzt – Vater und Tochter vermisst

Malatya/Berlin. In der Türkei hat sich erneut ein Erdbeben ereignet. In Stadt Malatya sind Häuser eingestürzt. Es gibt Verschüttete und Verletzte.

Nach dem Erdbeben in Syrien und der Türkei warnen nun immer mehr Experten: Auch die türkische Hauptstadt Istanbul ist stark erdbebengefährdet.

Erdbeben: Darum ist Istanbul so gefährdet

Erdbeben: Darum ist Istanbul so gefährdet

Beben der Stärke 5.6 Wieder Erdbeben in der Türkei: Verschüttete und Verletzte

Die Türkei kommt nicht zur Ruhe – nach der verheerenden Erdbeben-Katastrophe mit unzähligen Toten und Verletzten kommt es immer wieder zu teils schweren Nachbeben. Nun auch im Yesilyurt-Gebiet – genauer gesagt in der Stadt Malatya. Nach Informationen der Katastrophenschutzbehörde AFAD wurde hier ein Erdbeben der Stärke 5.6 gemessen. Die Erschütterung habe man auch in den umliegenden Städten gespürt. Laut AFAD hat sich das Erdbeben in einer Tiefe von rund sieben Kilometern ereignet.

Erdbeben in der Türkei: Stadt Malatya betroffen – Vater und Tochter verschüttet

Mehrere Wohnhäuser seien infolge der Erschütterung eingestürzt. Berichten von "Merkur.de" zufolge gibt es bislang drei Verletzte. Ein Vater und dessen Tochter seien noch unter den Trümmern eingesperrt, berichtet der Bürgermeister Mehmet Cinar im Sender "AHaber" zum Nachbeben. In der Stadt sind schon Rettungsteams eingetroffen. Die Nachbeben infolge der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien kommen für Experten nicht überraschend. Schon vor knapp einer Woche hatte der türkische Katastrophenschutz vor intensiven Nachbeben gewarnt.

Mittlerweile ist auch klar: Unter den Vermissten der Erdbeben-Katastrophe sind auch deutsche Bürger. Die Versorgung der Verletzten und die Beseitigung der Trümmer gestaltet sich weiter schwierig. Viele Gebäude in der Türkei und Syrien sind einsturzgefährdet. Nachbeben wie jetzt in der Stadt Malatya reichen dann für einen kompletten Einsturz der stark beschädigten Gebäude aus. Die erneuten Erdbeben stellen die Retter daher vor eine große Herausforderung – zumal die Zeitspanne möglicher Nachbeben schwer absehbar ist.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de