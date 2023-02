Österreich: Deutscher Reisebus stürzt in die Tiefe – ein Toter

Busunglück in Österreich. Bei dem Unfall eines deutschen Reisebusses kam ein Passagier ums Leben, ein weiterer wurde schwer verletzt. Auch der Fahrer trug schwere Verletzungen davon, wie die österreichische Polizei laut Nachrichtenagentur APA am Sonntagmorgen mitteilte. Der mit 32 Menschen besetzte Bus war demnach am späten Samstagabend bei Schladming in der Steiermark eine Böschung hinabgestürzt und hatte sich dabei mehrfach überschlagen.

Bei dem Toten sowie den beiden Schwerverletzten handelt es sich den Angaben zufolge um deutsche Staatsbürger. Auch die übrigen 29 Insassen des Busses trugen Verletzungen davon, wie laut APA aus Angaben der Feuerwehr hervorging.

Der Bus war aus zunächst unklarer Ursache in einer Kurve von der Straße abgekommen und die Böschung hinabgestürzt. Er fiel auf das Flachdach eines Firmengebäudes. Die Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. (pcl/AFP)

