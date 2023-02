Paco Rabanne: Spanischer Modeschöpfer mit 88 Jahren gestorben

Mit einzigartigen Materialien überraschte Paco Rabanne die Modewelt. Der Schöpfer von Parfums und Kleidung verstarb nun am Freitag.

Der legendäre spanische Modeschöpfer Paco Rabanne ist am Freitag verstorben. Das bestätigte der Mutterkonzern seiner Marken, die spanische Gruppe Puig. Ihr Präsident José Manuel Albesa lobte Rabannes Designs als rebellisch und innovativ. Der Designer wurde in den 60-Jahren für seine futuristischen Kreationen bekannt, die Stoffe wie Aluminium und Plastik verwendeten.

Seine Raumfahrt-Ästhetik begründete eine globale Marke, die heute vor allem Parfums und Mode verkauft. Paco Rabanne selbst erlangte erste Berühmtheit durch das Design des hautengen Catsuits der Schauspielerin Jane Fonda im Film "Barbarella". 1999 gab er seinen Rückzug aus der Modewelt bekannt.

Herkunft: Ein Kind des Spanischen Bürgerkriegs

Francisco Rabaneda Cuervo, wie Rabanne eigentlich mit vollem Namen heißt, wurde 1934 im Baskenland in Spanien geboren. Während des Spanischen Bürgerkrieges floh seine Mutter, die selbst Schneiderin war, mit ihm nach Paris. Hier begann er Architektur zu studieren. Als Nebenerwerb stellte Rabanne Mode her, die er dann an Luxusmarken verkaufte.

In den 60er Jahren brachte er seine erste eigene Haute-Couture-Kollektion heraus. Als "enfant terrible" der Pariser Modeszene, nutzte Rabanne als erster Materialien, die von der Raumfahrt inspiriert waren. Plastik, Metall und Papier in seinen Kleidern machten ihn weltweit bekannt.

In späteren Jahren fiel er durch seine esoterischen Aussagen auf. So behauptete er 1999, dass die russische Raumstation Mir auf Paris abstürzen würde. Nach seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit wurden seine Auftritte selten.

