Serienmorde in Schwäbisch Hall? Polizei lädt zur PK

Die Polizei will auf einer spontan einberufenen Pressekonferenz über Ermittlungsergebnisse zu einer möglichen Mordserie an Seniorinnen in Schwäbisch Hall aufklären.

Nach dem gewaltsamen Tod mehrerer Seniorinnen in der Region Schwäbisch Hall laden Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch zu einer spontan anberaumten Pressekonferenz ein. Es soll über die neueste Entwicklung und Ermittlungsergebnisse der SOKO „Höhe“ berichtet werden, teilten die Ermittler am Morgen mit. Die Pressekonferenz soll um 11.30 Uhr in der Blendstatthalle stattfinden. Weitere Angaben machte die Polizei nicht.

In der vergangenen Woche war eine 89 Jahre alte Frau in Michelbach an der Bilz tot in ihrer Wohnung entdeckt worden. In diesem Zusammenhang wird auch der Tod einer 77-Jährigen im Dezember vergangenen Jahres erneut geprüft. Die Leiche der Frau war in Schwäbisch Hall in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass beide Frauen getötet wurden.

Ungeklärt ist auch der Tod einer 94 Jahre alten Seniorin, deren Leiche im Oktober 2020 in Schwäbisch Hall gefunden worden war. Auch hier geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Zuletzt hatte die Polizei mitgeteilt, dass sie einen Zusammenhang der drei Taten nicht ausschließt.