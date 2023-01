Kleiderschrank ausmisten: Diese 5 Klassiker dürfen nicht weg

Für Petra Gittel, Inhaberin der Berliner Boutique „Das rote Kleid“ in Prenzlberg, steht fest: Jede Frau sollte „das kleine Schwarze“ unbedingt behalten. Es ist zeitlos und lässt sich immer wieder neu kombinieren. Aus diesen Gründen hat es weltweit einen wichtigen Platz in unserer Garderobe eingenommen, sodass es auch einen eigenen Ausdruck in Frankreich sowie Großbritannien dafür gibt: „petite robe noire“ und „little black dress", kurz LBD. Weitere Klassiker sind:

Eindeutig das Basic-Shirt, heißt es bei „Lady Su" in Berlin. Das Modegeschäft für große Größen, auch genannt Curvy-Store, empfiehlt vor allem die marineblaue Farbe. Die Basics kann man mit einem Blazer im Winter oder einer Bluse im Sommer kombinieren. „Beim Ausmisten ja nicht entsorgen.“

Das gilt auch für die Bluse. Sie passt zu jeder Jahreszeit: über das Basic-Shirt oder unter den Strickpullover. Es handelt sich um die klassische weiße Version. Im Moment sind Oversize-Modelle angesagt. Soll heißen: Man kann auch die weißen Hemden vom Freund, Ehemann oder vom Papa behalten.

Und den schwarzen Blazer. Er gehört zu der Grundausstattung der Modeprofis. Aktuell kombinieren sie ihn mit einem Taillengürtel. Eine „ideale Kombination“ für den Winter und den kommenden Frühling. Auch er darf weiterhin im Kleiderschrank bleiben.

Last but not least: Dürfen Sie in Zukunft auch nicht auf den beigefarbenen Trenchcoat verzichten, berichtet die Berliner Boutique „Mooi“ aus Charlottenburg. Fast jede Frau hat ihn im Schrank. „Er geht eigentlich immer.“ Ob zum Kleid oder zu Jeans. In diesem Jahr soll er wieder sein großes Comeback feiern. „Behalten sie ihn auf jeden Fall", sagt eine Verkäuferin.

Kleidungsstücke, die glücklich machen

Wer sich mit dem Aussortieren noch immer schwertut, kann zur KonMari-Methode greifen. Beim System der japanischen Bestsellerautorin Marie Kondo liegt der Fokus darauf, nur Kleidungsstücke zu behalten, die einen glücklich machen.

