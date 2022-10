Thailand: Bewaffneter stürmt Kita – und schießt sofort um sich

Ein Ex-Polizist hat in einer Kindertagesstätte in Thailand mindestens 34 Menschen getötet. Unter den Toten in dem Zentrum in Nong Bua Lamphu im Nordosten des Landes seien 22 Kinder, zitierte die Zeitung „Bangkok Post“ am Donnerstag Vize-Polizeichef Torsak Sukwimol. In anderen Berichten war von 23 getöteten Kindern die Rede.

Der Täter soll mit Schusswaffen, darunter ein Gewehr, und Messern bewaffnet gewesen sein und sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft haben. Dann habe er umgehend das Feuer eröffnet, hieß es.

Ein Handout der Polizei zeigt den mutmaßlichen Schützen.

Amoklauf in Thailand: Mann soll auch seine Familie getötet haben

Der Mann soll zunächst auf der Flucht gewesen sein. Der Zeitung Khaosod und anderen Medienberichten zufolge soll er seine Familie und dann sich selbst getötet haben. Demnach soll der 34-Jährige vor Kurzem aus dem Polizeidienst entlassen worden sein.

Die Tat ereignete sich im Nordosten des Landes, in der Provinz Nong Bua Lamphu, nahe der Grenze zum Nachbarland Laos.

Schusswaffenangriffe sind in Thailand selten. Zuletzt hatte im Jahr 2020 ein Soldat on der Stadt Nakhon Ratchasima das Feuer auf Zivilisten eröffnet. 21 Menschen starben damals. (pcl/dpa/AFP)

