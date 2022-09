Feuerwehrleute bekämpfen ein Feuer in einem Einkaufszentrum im südkoraenischen Daejeon.

Unfälle Sieben Tote bei Brand in Einkaufszentrum in Südkorea

Beim Brand in einem Einkaufszentrum in der südkoreanischen Millionenstadt Daejeon sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Eine Person habe schwere Verletzungen erlitten, berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Montag unter Berufung auf die lokalen Behörden.

Das Feuer sei am Morgen (Ortszeit) vermutlich im Untergeschoss des mehrstöckigen Zentrums Hyundai Premium Outlets ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst ungeklärt. Daejeon liegt 160 Kilometer südlich der Hauptstadt Seoul.

Die Flammen breiteten sich den Berichten zufolge rasch aus, weil im Untergeschoss gelagerte Kartons in Brand geraten seien. Bilder zeigten eine große dunkle Rauchwolke über dem Gebäude. Zum Zeitpunkt des Unglücks seien keine Kunden in dem Einkaufszentrum gewesen, hieß es. Bei den Opfern habe es sich um Angestellte von Liefer- und Putzdiensten sowie Sicherheitspersonal gehandelt. Umliegende Gebäude mussten wegen des Brands geräumt werden. Das Feuer konnte erst nach mehr als sieben Stunden vollständig gelöscht werden.

